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«Бавария» сомневается в будущем Олисе в клубе — AS

«Бавария» сомневается в будущем Олисе в клубе — AS
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Нападающий «Баварии» Майкл Олисе знает, что на него претендуют несколько клубов, в связи с чем хочет обсудить своё будущее в немецком гранде после чемпионата мира 2026 года. Вингер намерен провести соответствующую встречу с руководством. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Бавария» понимает, что Олисе хочет поговорить с клубом, но «начинает подозревать, что его соблазняют варианты, о которых было слышно за последние несколько недель». Подчёркивается, что в немецком гранде «искали жест [лояльности к «Баварии»] от футболиста, который на текущий момент не появился, что вызывает большие сомнения».

Ранее мадридский «Реал» официально заявил, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с Олисе.

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