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Нойер повторил вратарский антирекорд на чемпионатах мира

Нойер повторил вратарский антирекорд на чемпионатах мира
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер повторил антирекорд в истории чемпионатов мира по количеству матчей подряд с пропущенными голами, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Голкипер пропустил гол во встрече 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Матч в эти минуты проходит в США, счёт – 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Доп. время
1 : 1
ДВ
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

10 — Мануэль Нойер (Германия, 2018-2026);
10 — Антонио Карбахаль (Мексика, 1950-1962);
9 — Томас Равелли (Швеция, 1990-1994);
8 — Жан-Мари Пфафф (Бельгия, 1982-1986);
8 — Хорхе Кампос (Мексика, 1994-1998);
8 — Дьюла Грошич (Венгрия, 1954-1958).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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