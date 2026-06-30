Нойер повторил вратарский антирекорд на чемпионатах мира

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер повторил антирекорд в истории чемпионатов мира по количеству матчей подряд с пропущенными голами, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Голкипер пропустил гол во встрече 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Матч в эти минуты проходит в США, счёт – 1:1.

10 — Мануэль Нойер (Германия, 2018-2026);

10 — Антонио Карбахаль (Мексика, 1950-1962);

9 — Томас Равелли (Швеция, 1990-1994);

8 — Жан-Мари Пфафф (Бельгия, 1982-1986);

8 — Хорхе Кампос (Мексика, 1994-1998);

8 — Дьюла Грошич (Венгрия, 1954-1958).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.