«Барселона» не намерена «бросать» Альвареса после заявления о желании сменить клуб — MD

В «Барселоне» оценили публичное заявление нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса о желании покинуть стан «матрасников». Сине-гранатовые понимают, что «не могут просто бросить футболиста», и намерены сделать всё возможное, чтобы подписать его. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский форвард по-прежнему остаётся главной трансферной целью «Барселоны». Однако каталонский клуб не отказывается от альтернативных вариантов на случай неудачи с подписанием Альвареса.

При этом «блауграна» не хочет отвлекать нападающего от участия в чемпионате мира, в связи с чем полагает, что лучше приостановить на несколько дней действия в отношении потенциального перехода игрока.

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