MD назвал две проблемы, препятствующие переходу Альвареса в «Барселону» из «Атлетико»

Главная проблема перехода нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в «Барселону» связана с нарушенной коммуникацией между клубами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта поддерживает связь с главой «матрасников» Энрике Сересо, однако Сересо «скорее представитель, чем руководитель». При этом на текущий момент испорчены рабочие взаимоотношения между спортивными директорами клубов Деку и Матеу Алемани. У Лапорты также напряжённые взаимоотношения с Алемани, который поддержал Хави во время избирательной кампании.

Другой фактор, задерживающий новую попытку «Барселоны» купить Альвареса, — отсутствие доступных игроков, которых можно было бы включить в сделку. Нападающий Ферран Торрес, интересующий «Атлетико», не хочет уходить из каталонского клуба. Сине-гранатовые готовы продать полузащитника Марка Касадо, но его кандидатура не пользуется поддержкой тренерского штаба мадридской команды.

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