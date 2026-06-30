Анчелотти прокомментировал выход Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Японией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о победе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Японией. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Мы обсуждали это перед турниром. В футболе случаются ошибки, и полностью их избежать нельзя. Нет идеальных команд. Важно, как команда на них реагирует. Это то, над чем мы работаем. Главное — продолжать движение вперёд. Мы сделали это во втором тайме. Никто не сомневался, что мы забьём. Во второй половине встречи мы улучшили игру, чтобы избежать переходов, которые могли бы осложнить задачу. Испытывать напряжение — это нормально. В футболе в этом нет ничего нового. Испытывать облегчение — тоже нормально. Я всегда помню, что после поражений находиться здесь гораздо тяжелее.

Считаю, что на данный момент это была наша наиболее цельная игра. В первом тайме нам было сложно создавать моменты, соперник действовал в обороне очень плотно. Во втором тайме мы искали варианты, используя прострелы и чаще доставляя мяч в штрафную. Прогресс был очевиден. Сегодня, сталкиваясь с проблемами, мы искали пути их решения», — приводит слова Анчелотти Globo.

В 1/8 финала ЧМ сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.