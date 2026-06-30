Германия установила исторический рекорд чемпионатов мира по числу матчей с овертаймами

Сборная Германии установила абсолютный рекорд по количеству матчей, дошедших до дополнительного времени, в истории чемпионатов мира, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Немцы провели 12 таких встреч, превзойдя достижение Италии и Аргентины (по 11). Сборная Германии в эти минуты проводит матч с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026. Основное время закончилось со счётом 1:1. Сейчас проходит второй овертайм.
12 — Германия (+1 сегодня);
11 — Италия;
11 — Аргентина;
10 — Англия;
8 — Франция;
8 — Испания;
8 — Бразилия;
7 — Нидерланды.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.