Германия установила исторический рекорд чемпионатов мира по числу матчей с овертаймами

Сборная Германии установила абсолютный рекорд по количеству матчей, дошедших до дополнительного времени, в истории чемпионатов мира, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Немцы провели 12 таких встреч, превзойдя достижение Италии и Аргентины (по 11). Сборная Германии в эти минуты проводит матч с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026. Основное время закончилось со счётом 1:1. Сейчас проходит второй овертайм.

12 — Германия (+1 сегодня);

11 — Италия;

11 — Аргентина;

10 — Англия;

8 — Франция;

8 — Испания;

8 — Бразилия;

7 — Нидерланды.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.