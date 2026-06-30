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Германия установила исторический рекорд чемпионатов мира по числу матчей с овертаймами

Германия установила исторический рекорд чемпионатов мира по числу матчей с овертаймами
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Сборная Германии установила абсолютный рекорд по количеству матчей, дошедших до дополнительного времени, в истории чемпионатов мира, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Немцы провели 12 таких встреч, превзойдя достижение Италии и Аргентины (по 11). Сборная Германии в эти минуты проводит матч с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026. Основное время закончилось со счётом 1:1. Сейчас проходит второй овертайм.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Доп. время
1 : 1
ДВ
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

12 — Германия (+1 сегодня);
11 — Италия;
11 — Аргентина;
10 — Англия;
8 — Франция;
8 — Испания;
8 — Бразилия;
7 — Нидерланды.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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