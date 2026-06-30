Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев отреагировал на выход Бразилии в 1/8 финала ЧМ после победы над Японией

Губерниев отреагировал на выход Бразилии в 1/8 финала ЧМ после победы над Японией
Комментарии

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост с реакцией на победу национальной команды Бразилии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Японии. Игра завершилась со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Бразилия молодцы!!! Показали класс, обыграли Японию!!! Не фигня!!! Норм!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала ЧМ сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия. Япония завершила своё участие на турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Анчелотти прокомментировал выход Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Японией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android