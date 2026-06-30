Губерниев отреагировал на выход Бразилии в 1/8 финала ЧМ после победы над Японией

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост с реакцией на победу национальной команды Бразилии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Японии. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Бразилия молодцы!!! Показали класс, обыграли Японию!!! Не фигня!!! Норм!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала ЧМ сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия. Япония завершила своё участие на турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.