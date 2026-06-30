Момент, из-за которого был отменён гол сборной Германии в ворота Парагвая на 102-й минуте

Фото момента, из-за которого был отменён гол сборной Германии в ворота Парагвая в овертайме матча 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча всё ещё проходит в эти минуты, счёт 1:1. Идёт второй овертайм.

На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.