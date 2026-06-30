Расписание матчей 1/16 финала ЧМ по футболу — 2026 на 30 июня 2026 года

Сегодня, 29 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. В этот день состоятся три матча 1/16 финала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 30 июня и 1 июля (время московское):

20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия;

00:00. Франция – Швеция;

4:00. Мексика – Эквадор.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.