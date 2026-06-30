Экс-игрок «Динамо» Бальбуэна не реализовал удар с пенальти, выйдя прямо перед серией на ЧМ

Парагвайский защитник, экс-игрок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не смог реализовать 11-метровый удар в послематчевой серии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Германией. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1. В серии пенальти точнее были южноамериканцы — 4:3.

Отметим, 34-летний Бальбуэна вышел на поле в данной встрече на 120-й минуте прямо перед стартом серии пенальти. Незабитый с точки удар экс-динамовца не помешал в итоге Парагваю отпраздновать победу.

Германия завершила участие на ЧМ, а Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.