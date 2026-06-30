Сборная Германии впервые с 1976 года проиграла в серии пенальти

Сборная Германии проиграла свою первую серию пенальти с 1976 года, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии в серии пенальти проиграла Парагваю.

Ранее было две победы в серии пенальти на чемпионатах Европы и четыре победы на чемпионатах мира.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.