Сборная Германии в соцсетях одним словом отреагировала на вылет с ЧМ-2026

Пресс-служба сборной Германии на странице в социальной сети X отреагировала на поражение национальной команды в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Парагваем (1:1, 3:4 пен.).

«Конец», — написано в сообщении бундестим. Также публикация сопровождена эмодзи разбитого сердца.

На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

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