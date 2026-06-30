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Сборная Германии в соцсетях одним словом отреагировала на вылет с ЧМ-2026

Сборная Германии в соцсетях одним словом отреагировала на вылет с ЧМ-2026
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Пресс-служба сборной Германии на странице в социальной сети X отреагировала на поражение национальной команды в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Парагваем (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Конец», — написано в сообщении бундестим. Также публикация сопровождена эмодзи разбитого сердца.

На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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