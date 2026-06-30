Эмоциональная реакция Германии на ранний вылет с ЧМ-2026 после поражения от Парагвая

Сборная Германии проиграла Парагваю в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

После серии 11-метровых немцы были расстроены случившимся. Многие игроки не могли сдержать эмоций.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, Германия завершила участие на ЧМ, а Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.