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Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Германии в 1/16 турнира. Фото

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Германии в 1/16 турнира. Фото
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Сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

1/8 финала ЧМ-2026:
Парагвай — Франция/Швеция;
Канада — Нидерланды/Марокко;
Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;
США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;
Бразилия/Япония — Кот-д'Ивуар/Норвегия;
Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;
Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;
Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Ранее было две победы в серии пенальти на чемпионатах Европы и четыре победы на чемпионатах мира.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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