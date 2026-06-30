Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Германии в 1/16 турнира. Фото

Сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.
На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:
1/8 финала ЧМ-2026:
Парагвай — Франция/Швеция;
Канада — Нидерланды/Марокко;
Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;
США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;
Бразилия/Япония — Кот-д'Ивуар/Норвегия;
Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;
Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;
Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Ранее было две победы в серии пенальти на чемпионатах Европы и четыре победы на чемпионатах мира.
По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.