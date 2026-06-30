Германия не может выйти в 1/8 финала чемпионатов мира три турнира подряд

Сборная Германии проиграла Парагваю в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и не смогла пройти в следующую стадию соревнования. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Таким образом, немецкая национальная команда не может выйти в 1/8 финала чемпионатов мира уже три подряд турнира. После титула на ЧМ-2014 в Бразилии немцы не могли выйти из группы в 2018 и 2022 годах. В 2026-м команде удалось пройти групповой этап, однако после перехода в новый расширенный формат ЧМ Германия вновь не смогла добраться до 1/8 финала.

Отметим, Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.