«Разочаровать снова — неприятное чувство». Хаверц — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц высказался о поражении команды в матче с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Футболист стал одним из трёх игроков немецкой национальной команды, который не реализовал 11-метровый удар в серии. При этом Хаверц сравнял счёт во встрече на 54-й минуте.

«Разочаровать снова — неприятное чувство. Мы выступаем за такую большую страну. Нам, футболистам, необходимо хорошенько подумать над собой», — приводит слова Хаверца Bild.

После поражения в матче с Парагваем сборная Германии покинула мировое первенство. По итогам группового этапа бундестим набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е.

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