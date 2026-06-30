Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разочаровать снова — неприятное чувство». Хаверц — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026

«Разочаровать снова — неприятное чувство». Хаверц — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц высказался о поражении команды в матче с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Футболист стал одним из трёх игроков немецкой национальной команды, который не реализовал 11-метровый удар в серии. При этом Хаверц сравнял счёт во встрече на 54-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Разочаровать снова — неприятное чувство. Мы выступаем за такую большую страну. Нам, футболистам, необходимо хорошенько подумать над собой», — приводит слова Хаверца Bild.

После поражения в матче с Парагваем сборная Германии покинула мировое первенство. По итогам группового этапа бундестим набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Германии в соцсетях одним словом отреагировала на вылет с ЧМ-2026

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android