Фото: эмоции игроков Парагвая после сенсационной победы над Германией в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Парагвая эмоционально отреагировала на победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Германии. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Таким образом, Парагвай на стадии 1/8 финала сыграет с победителем пары Франция – Швеция.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.