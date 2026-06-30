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ФИФА назвала лучшего игрока сенсационного матча 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай

ФИФА назвала лучшего игрока сенсационного матча 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай
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Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Германией. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и завершилась победой парагвайцев в серии 11-метровых. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. С «точки» точнее била команда из Южной Америки — 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Хиль в данной встрече сыграл все 120 минут, совершил пять сэйвов и дважды парировал удары немцев в серии 11-метровых ударов. Это первая подобная награда для Хиля на текущем ЧМ.

Таким образом, Германия завершила участие на ЧМ, а Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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