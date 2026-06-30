ФИФА назвала лучшего игрока сенсационного матча 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай

Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Германией. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и завершилась победой парагвайцев в серии 11-метровых. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. С «точки» точнее била команда из Южной Америки — 4:3.

Хиль в данной встрече сыграл все 120 минут, совершил пять сэйвов и дважды парировал удары немцев в серии 11-метровых ударов. Это первая подобная награда для Хиля на текущем ЧМ.

Таким образом, Германия завершила участие на ЧМ, а Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.