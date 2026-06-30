Вратарь Парагвая отреагировал на сенсационную победу над Германией в серии пенальти на ЧМ

Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль высказался о неожиданной победе своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Германией. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. С «точки» точнее била команда из Парагвая — 4:3.

«Огромный восторг. Это был тяжёлый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счёт, они сравняли, но затем мы сумели удержать преимущество. Мы, безусловно, проанализировали каждого игрока и каждую деталь, касающуюся исполнителей пенальти. Слава Богу, я смог отразить два удара с «точки». Это большая честь — мы выбили из турнира чемпиона. Эта победа посвящается всем парагвайцам», — приводит слова Хиля официальный сайт ФИФА.

Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией, Германия завершила участие на этом ЧМ.