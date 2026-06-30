Реакция Нагельсмана на сенсационное поражение Германии от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026

Появилось фото главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана после сенсационного поражения команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Таким образом, сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

По итогам группового этапа Германия набрала шесть очков и заняла первое место в группе E. Парагвай с четырьмя очками финишировал третьим в группе D.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.