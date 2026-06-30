Капитан сборной Парагвая: игроки Германии знали, что могут дорого заплатить за поражение

Защитник и капитан сборной Парагвая Густаво Гомес поделился эмоциями после победы в серии пенальти в матче с Германией (1:1, 4:3 пен.) на стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Эти чувства сложно описать словами. Я очень горжусь нашей командой, товарищами по сборной. Ценю наше единство. Эта команда обладает невероятной силой, чтобы справиться с любой ситуацией. Её основой являются скромность, трудолюбие, постоянное стремление к совершенству. Мы хотим, чтобы наша сборная была сплочённой во всех смыслах.

В глубине души сборная Германии понимала, что если хочет нас победить, то ей придётся пролить пот и кровь, что мы заставим их дорого заплатить за поражение», — приводит слова Гомеса Mundo Deportivo.

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