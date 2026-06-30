Сборная Германии впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионатах мира

Впервые в истории мужских чемпионатов мира сборная Германия проиграла серию пенальти, сообщает B/R Football на личной странице в социальной сети X. Это произошло в матче ЧМ-2026 со сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Ранее сборная Германии выиграла четыре серии пенальти на чемпионатах мира.

Полуфинал 1982: Германия обыграла Францию 5:4 в серии пенальти

Четвертьфинал Германия обыграла Мексику 4:1 в серии пенальти

Полуфинал 1990: Германия обыграла Англию 4:3 в серии пенальти

Четвертьфинал 2006: Германия обыграла Аргентину 4:2 в серии пенальти

Таким образом, сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.