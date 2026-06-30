Нагельсман сделал заявление о своём будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своём будущем в национальной команде после сенсационного раннего вылета с чемпионата мира 2026 года после поражения немцев в матче 1/16 финала турнира от Парагвая. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были южноамериканцы — 4:3.

«Я не ухожу в отставку. Если в Германии захотят, чтобы я остался до 2028 года, я это сделаю. Если они этого не сделают, я покину этот проект», — приводит слова Нагельсмана журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Германия завершила участие на ЧМ, а Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией. Немцы не могут пройти в 1/8 финала ЧМ уже три розыгрыша мирового первенства подряд.