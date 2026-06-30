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Нагельсман сделал заявление о своём будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026

Нагельсман сделал заявление о своём будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своём будущем в национальной команде после сенсационного раннего вылета с чемпионата мира 2026 года после поражения немцев в матче 1/16 финала турнира от Парагвая. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были южноамериканцы — 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Я не ухожу в отставку. Если в Германии захотят, чтобы я остался до 2028 года, я это сделаю. Если они этого не сделают, я покину этот проект», — приводит слова Нагельсмана журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Германия завершила участие на ЧМ, а Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией. Немцы не могут пройти в 1/8 финала ЧМ уже три розыгрыша мирового первенства подряд.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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