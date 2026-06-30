Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих — о вылете сборной Германии с ЧМ: это ужасно, но мы заслужили покинуть турнир

Киммих — о вылете сборной Германии с ЧМ: это ужасно, но мы заслужили покинуть турнир
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение бундестим в матче с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Это ужасно. Мы не играли на высшем уровне ни с одним соперником. Трижды у нас были серьёзные проблемы с командами не мирового уровня. Это факт. Мы заслужили покинуть турнир», — приводит слова Киммиха журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на странице в социальной сети X.

На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Нагельсман сделал заявление о своём будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android