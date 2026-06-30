Киммих — о вылете сборной Германии с ЧМ: это ужасно, но мы заслужили покинуть турнир

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение бундестим в матче с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Это ужасно. Мы не играли на высшем уровне ни с одним соперником. Трижды у нас были серьёзные проблемы с командами не мирового уровня. Это факт. Мы заслужили покинуть турнир», — приводит слова Киммиха журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на странице в социальной сети X.

На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

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