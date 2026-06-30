Нагельсман назвал причины сенсационного поражения сборной Германии от Парагвая на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман объяснил поражение команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

«Мы просто слишком долго не могли наладить игру через фланги. По ходу матча мы пытались больше форсировать атаки и в итоге стали чаще создавать моменты в штрафной. Контроль у нас был, но не хватало остроты», — приводит слова Нагельсмана Bulinews.

Таким образом, сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.