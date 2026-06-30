Франция — Швеция: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

В ночь с 30 июня на 1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права на трансляции чемпионата мира в России принадлежат «Матч ТВ».

Сборная Франции квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира — 2026 с первого места группы I. Шведы пробились в плей-офф турнира, заняв третью строчку в таблице квартета F.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.