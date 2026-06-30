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«Не понимаю судью». Та — об отменённом голе Германии на 102-й минуте игры с Парагваем

«Не понимаю судью». Та — об отменённом голе Германии на 102-й минуте игры с Парагваем
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Защитник сборной Германии Жонатан Та высказался о своём отменённом голе на 102-й минуте проигранного матча с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) на стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Забитый мяч Та был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед (Марокко).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Для меня это явно не фол, и, честно говоря, я не понимаю решение судьи. Но мы должны его принять, хотя для меня это не нарушение.

Мы очень разочарованы тем, что покинули соревнование. Нам очень жаль, поскольку хотели принести радость Германии, но не удалось победить. Безусловно, сейчас нам больно, мы разочарованы, но должны двигаться дальше, усердно работать и продолжать идти вперёд», — приводит слова Та Mundo Deportivo.

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