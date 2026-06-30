«Это просто смешно». Нагельсман раскритиковал судейство после вылета Германии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал решение судьи отменить гол команды на 102-й минуте матча с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Это просто смешно, что наш гол не засчитали, но в конце концов нужно признать, что этого было недостаточно. Я очень разочарован, потому что считаю, что у нас очень сплоченная команда, и впечатления от тренировок всегда были хорошими. Никто не проваливает матчи намеренно. Мне жаль всех болельщиков на стадионе и дома», — приводит слова Нагельсмана Bulinews.

На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

Сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.