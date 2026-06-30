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«Это просто смешно». Нагельсман раскритиковал судейство после вылета Германии с ЧМ-2026

«Это просто смешно». Нагельсман раскритиковал судейство после вылета Германии с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал решение судьи отменить гол команды на 102-й минуте матча с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Это просто смешно, что наш гол не засчитали, но в конце концов нужно признать, что этого было недостаточно. Я очень разочарован, потому что считаю, что у нас очень сплоченная команда, и впечатления от тренировок всегда были хорошими. Никто не проваливает матчи намеренно. Мне жаль всех болельщиков на стадионе и дома», — приводит слова Нагельсмана Bulinews.

На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

Сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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