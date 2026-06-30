Рюдигер рассказал о реакции игроков сборной Германии в раздевалке на вылет с ЧМ-2026

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о поражении в матче с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и реакции футболистов бундестим на вылет с турнира.

«Очень трудно объяснить подобный вылет с турнира. Похоже на произошедшее на двух предыдущих чемпионатах мира (на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 сборная Германии не вышла из группы. — Прим. «Чемпионата»). В раздевалке царила исключительно тишина», — приводит слова Рюдигера COPE.

В матче с Парагваем 33-летний защитник провёл на поле 110 минут, после чего его заменил Малик Тшау.

В 1/8 финала сборная Парагвая встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: