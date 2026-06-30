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Клопп раскритиковал решение отменить гол Германии на 102-й минуте, упомянув «Арсенал»

Клопп раскритиковал решение отменить гол Германии на 102-й минуте, упомянув «Арсенал»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал решение арбитра отменить гол команды на 102-й минуте матча с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Если это отменённый гол, тогда «Арсенал» не был бы чемпионом Англии. Они забивают 60% своих голов таким образом. Так что это, очевидно, жёсткое решение», — приводит слова Клоппа Yahoo Sports.

На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

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