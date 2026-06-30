Анчелотти рассказал, какие аспекты игры Бразилии необходимо улучшить в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о моментах, которые его команде предстоит улучшить в своей игре после победы в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Японией. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Изначально мы вчетвером пытались получить преимущество в центре поля, искали игру между линиями и пасовали нападающим. Это не сработало, так как соперник слишком плотно оборонялся на своей половине. В перерыве мы внесли коррективы, чтобы увеличить количество передач. Нам необходимо работать над подачами с угловых и улучшать структуру.

[Перед голом Мартинелли] я сохранял спокойствие. Команда действовала хорошо. После [пропущенного] гола у нас возникли сложности, поскольку соперник был силён. Это команда высокого уровня, очень организованная и опасная. Игроки сильны физически. Они сыграли хорошо. Мы не выглядели растерянными, как в первом тайме против Марокко», — приводит слова Анчелотти Globo.

В 1/8 финала ЧМ сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.