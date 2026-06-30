Реакция жителей Парагвая на сенсационную победу над Германией в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Парагвая переиграла национальную команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и прошла в следующую стадию соревнования. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

После важнейшей для команды победы в серии 11-метровых люди в Парагвае плакали от счастья. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию эмоциональную реакцию болельщиков.

Отметим, Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией. Сборная Германии завершила участие в турнире, в третий раз подряд не сумев выйти в 1/8 финала мирового первенства.