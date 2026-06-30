«Требует последствий». Хуммельс раскритиковал сборную Германии после вылета с ЧМ

Бывший защитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Матс Хуммельс отреагировал на вылет бундестим с чемпионата мира 2026 года после поражения в серии пенальти в матче с Парагваем (1:1, 3:4 пен.) на стадии 1/16 турнира.

«Со стороны ответственных лиц это определённо требует последствий. У нас был домашний чемпионат Европы, домашняя Лига наций. Домашний Евро, на мой взгляд, до сих пор слишком много обсуждают. Два других турнира были разочаровывающими. Поэтому это нужно обсудить как самому тренеру сборной, так и федерации. По крайней мере, это должно быть предметом дискуссий. Иначе быть не может. Футбол — слишком конкурентный вид спорта.

Что касается игроков, я, конечно, могу представить, что некоторые завершат карьеру по собственному желанию. Но я также считаю, что необходимо принимать решения в отношении футболистов, которым за 30, уже имевших шанс добиваться достойных результатов за Германию на четырёх, пяти или шести турнирах, но не смогли этого сделать.

Для меня это [вылет сборной Германии] не совпадение. Германия не случайно не провела ни одного сильного турнира с Евро-2016. Мы говорим о десятилетии для сборной. Всё начинается с игроков, хотя были и разные тренеры. Ожидаю, что некоторые из них сами скажут, что больше не будут продолжать. Также ожидаю, что нынешний или новый тренер примет, должен будет принять решение», — приводит слова Хуммельса Sky Sport Germany со ссылкой на MagentaTV.

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