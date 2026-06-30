«Последние турниры были катастрофой». Хаверц – о сенсационном вылете Германии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц принёс извинения после сенсационного вылета команды с ЧМ-2026. В 1/16 финала команда проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.)

«Я даже не знаю, что сказать. Второй чемпионат мира для меня — и мы снова провалились. Последние турниры были катастрофой. Единственное, что я могу сказать — это извинения», — приводит слова Хаверца Bavarianfootballworks.

После поражения в матче с Парагваем сборная Германии покинула мировое первенство. По итогам группового этапа бундестим набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Отметим, Германия впервые c 2014 года сыграла в плей-офф чемпионата мира.

Сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.