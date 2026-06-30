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«Последние турниры были катастрофой». Хаверц – о сенсационном вылете Германии с ЧМ-2026

«Последние турниры были катастрофой». Хаверц – о сенсационном вылете Германии с ЧМ-2026
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Нападающий сборной Германии Кай Хаверц принёс извинения после сенсационного вылета команды с ЧМ-2026. В 1/16 финала команда проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.)

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Я даже не знаю, что сказать. Второй чемпионат мира для меня — и мы снова провалились. Последние турниры были катастрофой. Единственное, что я могу сказать — это извинения», — приводит слова Хаверца Bavarianfootballworks.

После поражения в матче с Парагваем сборная Германии покинула мировое первенство. По итогам группового этапа бундестим набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Отметим, Германия впервые c 2014 года сыграла в плей-офф чемпионата мира.

Сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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