Победа Парагвая над Германией — 4-я сенсация плей-офф ЧМ за 32 года. Россия — лидер топа

Статистический портал Opta внёс победу Парагвая над Германией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года в топ-4 главных сенсаций в плей-офф мировых первенств по показателю разницы между командами в рейтинге ФИФА.

Между Германией (10-е место) и Парагваем (41) перед началом турнира была 31 позиция в рейтинге. Это четвёртый по величине разрыв в истории плей-офф чемпионатов мира с 1994 года, при котором андердог сотворил сенсацию и выбил фаворита.

В топ-3 входят результаты следующих матчей:

1-е место: Испания — Россия (1:1, 3:4 пен.) в 2018 году (разница — 60 мест);

2-е место: Италия — Южная Корея (1:2) в 2002 году (34 места);

3-е место: Испания — Южная Корея (0:0, 3:5 пен.) в 2002 году (32 места).

Отметим, Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.