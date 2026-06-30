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Победа Парагвая над Германией — 4-я сенсация плей-офф ЧМ за 32 года. Россия — лидер топа

Победа Парагвая над Германией — 4-я сенсация плей-офф ЧМ за 32 года. Россия — лидер топа
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Статистический портал Opta внёс победу Парагвая над Германией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года в топ-4 главных сенсаций в плей-офф мировых первенств по показателю разницы между командами в рейтинге ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Между Германией (10-е место) и Парагваем (41) перед началом турнира была 31 позиция в рейтинге. Это четвёртый по величине разрыв в истории плей-офф чемпионатов мира с 1994 года, при котором андердог сотворил сенсацию и выбил фаворита.

В топ-3 входят результаты следующих матчей:

  • 1-е место: Испания — Россия (1:1, 3:4 пен.) в 2018 году (разница — 60 мест);
  • 2-е место: Италия — Южная Корея (1:2) в 2002 году (34 места);
  • 3-е место: Испания — Южная Корея (0:0, 3:5 пен.) в 2002 году (32 места).

Отметим, Парагвай в 1/8 финала встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Реакция жителей Парагвая на сенсационную победу над Германией в 1/16 финала ЧМ-2026
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