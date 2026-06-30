Нойер — о завершении карьеры в сборной Германии: горько, что всё закончилось именно так

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выразил сожаление в связи с тем, как завершился его последний турнир в составе бундестим. Ранее 40-летний голкипер сообщил, что чемпионат мира 2026 года станет его финальным соревнованием за национальную команду.

Сборная Германии покинула мировое первенство на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.). Нойер отыграл всё время встречи и отразил один удар с пенальти в послематчевой серии.

«Невероятно горько, что всё закончилось именно так», — приводит слова 40-летнего вратаря аккаунт Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

Нойер дебютировал в составе сборной Германии в 2009 году.

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