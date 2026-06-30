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Нойер — о завершении карьеры в сборной Германии: горько, что всё закончилось именно так

Нойер — о завершении карьеры в сборной Германии: горько, что всё закончилось именно так
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выразил сожаление в связи с тем, как завершился его последний турнир в составе бундестим. Ранее 40-летний голкипер сообщил, что чемпионат мира 2026 года станет его финальным соревнованием за национальную команду.

Сборная Германии покинула мировое первенство на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.). Нойер отыграл всё время встречи и отразил один удар с пенальти в послематчевой серии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Невероятно горько, что всё закончилось именно так», — приводит слова 40-летнего вратаря аккаунт Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

Нойер дебютировал в составе сборной Германии в 2009 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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