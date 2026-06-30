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Парагвай — 3-й по худшему проценту владения мячом в игре плей-офф ЧМ. Антирекорд у России

Парагвай — 3-й по худшему проценту владения мячом в игре плей-офф ЧМ. Антирекорд у России
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Сборная Парагвая проиграла Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и показала в игре третий худший результат в истории плей-офф мировых футбольных первенств с момента начала ведения этой статистики в 1966 году по одному статистическому показателю.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Показатель Парагвая по владению мячом в игре составил 24,6% (75,4% у Германии). Ниже в матчах ЧМ, где взяла верх команда с самым худшим показателем владения мячом, показатели были лишь у двух сборных: Марокко (2022) и России (2018).

В 2018 году Россия переиграла Испанию в серии 11-метровых, а показатель её владения мячом составил 21,7% (у Испании 79,3% — рекорд). В 2022 в игре 1/8 финала Марокко с Испанией у североафриканской команды процент владения составлял 23,2 (76,8% у Испании).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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