Парагвай — 3-й по худшему проценту владения мячом в игре плей-офф ЧМ. Антирекорд у России

Сборная Парагвая проиграла Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и показала в игре третий худший результат в истории плей-офф мировых футбольных первенств с момента начала ведения этой статистики в 1966 году по одному статистическому показателю.

Показатель Парагвая по владению мячом в игре составил 24,6% (75,4% у Германии). Ниже в матчах ЧМ, где взяла верх команда с самым худшим показателем владения мячом, показатели были лишь у двух сборных: Марокко (2022) и России (2018).

В 2018 году Россия переиграла Испанию в серии 11-метровых, а показатель её владения мячом составил 21,7% (у Испании 79,3% — рекорд). В 2022 в игре 1/8 финала Марокко с Испанией у североафриканской команды процент владения составлял 23,2 (76,8% у Испании).