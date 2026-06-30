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Президент Парагвая объявил официальный выходной после победы над Германией на ЧМ‑2026

Президент Парагвая объявил официальный выходной после победы над Германией на ЧМ‑2026
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Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил государственный выходной в связи с выходом команды в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. На стадии 1/16 финала Парагвай сенсационно обыграл сборную Германии (1:1, 4:3 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая отражает самую суть нашей идентичности: боевой дух, веру и силу народа, который никогда не сдаётся.

Спасибо, «Альбирроха», за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом. Декрет № 6280: хорошее приходит к тем, кто умеет ждать. Вперёд, Парагвай!» — написал президент на личной странице в социальной сети X, прикрепив документ, согласно которому 30 июня в стране объявлен выходной день.

Сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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