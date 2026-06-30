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Йенс Леманн обрушился с критикой на Нагельсмана после вылета сборной Германии с ЧМ

Йенс Леманн обрушился с критикой на Нагельсмана после вылета сборной Германии с ЧМ
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Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн раскритиковал главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна, отметив отсутствие игрового опыта у специалиста.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (1:1, 3:4 по пен.) и покинула турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Дело в образованности тренера. Например, если посмотреть на тренеров сегодня, то Нагельсманн никогда не играл в футбол. Я даже не знаю имён помощников в его тренерском штабе. У нас были такие фантастические тренеры, как Франц Беккенбауэр, Руди Фёллер, Юрген Клинсманн, Берти Фогтс. Нагельсманн – первый тренер за 30-40 лет, который не играл в футбол. И его тренерский штаб – тоже. Ты как топ-футболист приезжаешь в сборную, но с тобой не говорят о деталях игры. Потому что детали имеют важное значение, когда ты хочешь прогрессировать и когда хочешь добиваться успеха в игре. Всё зависит от деталей. Дело не в общей карьере, а в деталях», — сказал Леманн в эфире CBS Sports Golazo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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