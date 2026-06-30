«Посмотрим, кто теперь будет закатывать истерики». «Реал» — о приглашении Моуринью

Жозе Моуринью поставили важную задачу в рамках возвращения на пост главного тренера «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, посыл клуба следующий: «Посмотрим, кто теперь будет закатывать истерики». Таким образом, руководство мадридцев намекает на частые вспышки недовольства, ставшие нормой. Моуринью считается сильной личностью, пользующейся полным доверием президента Флорентино Переса. В связи с этим ему предстоит взять под контроль раздевалку и пресечь жалобы и проявления несогласия со стороны игроков, мешавшие нормальной работе на базе в Вальдебебасе.

Перес хочет положить конец разладу, царившему в раздевалке на протяжении всего сезона — как полагают, это стоило работы двум предыдущим тренерам Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа и привело к тому, что команда осталась без трофеев.

Перес видит в Моуринью идеальную кандидатуру для наведения порядка. Кроме того, он считается человеком, способным вдохнуть новую жизнь в игру команды и восстановить ту связь с тренером, которой не хватало при Алонсо и Арбелоа.