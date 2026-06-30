Фанатка Парагвая пришла на матч сборной и получила предложение от модельного агентства

Во время чемпионата мира по футболу болельщица сборной Парагвая Наиэль Агилера попала в кадр камер на трибуне во время матча Турция — Парагвай (0:1).

Болельщица прославилась после снимков с матча и получила предложение от модельного агентства.

Кроме того ей поступило предложение сняться в сериале. Сама Агилера в интервью на парагвайском телевидении рассказала, что хочет представлять Парагвай на конкурсе «Мисс Вселенная».

Фанатка также рассказала, что говорит на немецком, английском и испанском, а на вопрос чем занимается, ответила, что изучает клиническую психологию в университете, занимается первый год. На второй год обучения она хочет создать организацию по защите животных.

Болельщики считают Агилеру символом удачи — её присутствие на трибунах гарантирует сборной победу. Парагвай вышел из группы D c третьего места на ЧМ, а накануне, в 1/16 финала сенсационно выбил из турнира сборную Германии (1:1, 4:3 по пен.).