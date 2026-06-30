Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанатка Парагвая пришла на матч сборной и получила предложение от модельного агентства

Фанатка Парагвая пришла на матч сборной и получила предложение от модельного агентства
Комментарии

Во время чемпионата мира по футболу болельщица сборной Парагвая Наиэль Агилера попала в кадр камер на трибуне во время матча Турция — Парагвай (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

Болельщица прославилась после снимков с матча и получила предложение от модельного агентства.

Кроме того ей поступило предложение сняться в сериале. Сама Агилера в интервью на парагвайском телевидении рассказала, что хочет представлять Парагвай на конкурсе «Мисс Вселенная».

Фанатка также рассказала, что говорит на немецком, английском и испанском, а на вопрос чем занимается, ответила, что изучает клиническую психологию в университете, занимается первый год. На второй год обучения она хочет создать организацию по защите животных.

Болельщики считают Агилеру символом удачи — её присутствие на трибунах гарантирует сборной победу. Парагвай вышел из группы D c третьего места на ЧМ, а накануне, в 1/16 финала сенсационно выбил из турнира сборную Германии (1:1, 4:3 по пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Парагвай выбил Германию с ЧМ в безумной серии пенальти! Как это было
Парагвай выбил Германию с ЧМ в безумной серии пенальти! Как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android