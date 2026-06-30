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Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026

Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026
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В ночь с 29 на 30 июня состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр плей-офф.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 29 июня 2026 года:

  • Бразилия — Япония — 2:1;
  • Германия — Парагвай — 1:1, 3:4 (серия пенальти);
  • Нидерланды — Марокко — 1:1, 2:3 (серия пенальти).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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