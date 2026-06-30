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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/16 финала турнира.

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого шесть забитых мячей. По четыре гола у форвардов Эрлинга Холанда (Норвегия), Винисиуса Жуниора (Бразилия), Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле (оба — Франция).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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