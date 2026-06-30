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Парагвай во второй раз на ЧМ выиграл серию пенальти. Оба матча состоялись 29 июня

Парагвай во второй раз на ЧМ выиграл серию пенальти. Оба матча состоялись 29 июня
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Накануне, сборная Парагвая победила в серии пенальти в матче с Германией (1:1, 4:3 пен.) на стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Парагвай всего лишь во второй раз в истории выиграл в серии пенальти на чемпионатах мира. Первый раз это случилось на ЧМ-2010 в матче против сборной Японии в 1/8 финала (0:0, 5:3 пен.). Примечательно, что оба матча состоялись 29 июня.

ЧМ-2010 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2010, вторник. 18:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 0
5 : 3
Япония

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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