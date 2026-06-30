Парагвай во второй раз на ЧМ выиграл серию пенальти. Оба матча состоялись 29 июня

Накануне, сборная Парагвая победила в серии пенальти в матче с Германией (1:1, 4:3 пен.) на стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Парагвай всего лишь во второй раз в истории выиграл в серии пенальти на чемпионатах мира. Первый раз это случилось на ЧМ-2010 в матче против сборной Японии в 1/8 финала (0:0, 5:3 пен.). Примечательно, что оба матча состоялись 29 июня.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).