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В «Ман Сити» объяснили назначение Энцо Марески на пост главного тренера

В «Ман Сити» объяснили назначение Энцо Марески на пост главного тренера
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Глава правления «Манчестер Сити» Халдун аль Мубарак прокомментировал назначение Энцо Марески на пост главного тренера команды.

«Энцо — тренер, который на протяжении всей своей карьеры постоянно искал новые вызовы и стремился к высоким результатам. Он привносит харизму, страсть к работе и высокий футбольный интеллект — именно те качества, которые нам необходимы.

Он вновь становится частью клуба, чьи цели и амбиции полностью совпадают с его собственными. Поэтому возвращение Энцо в «Манчестер Сити» — естественный и ожидаемый шаг как для него, так и для нашей организации.

В его распоряжении будет команда и футбольная структура, которые идеально подходят для реализации и дальнейшего развития его игрового видения. Мы с большим интересом ждём, какой вклад он внесёт в будущие успехи клуба. Добро пожаловать домой, Энцо», — сказал аль Мубарак, слова которого приводит сайт клуба.

Мареска сменил на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу.

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»

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