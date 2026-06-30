Далин рассказал, кто выиграет ЧМ после вылета сборной Германии с турнира

Экс-форвард сборной Швеции Мартин Далин заявил, что Франция имеет все шансы завоевать золото ЧМ-2026.

«Эта сборная Франции невероятно сильна и должна выиграть чемпионат мира. В её составе – два лучших игрока планеты, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, но и на скамейке запасных у них тоже есть футболисты высочайшего уровня. Если возникнет необходимость дать отдых одному из них или обоим сразу, на помощь могут прийти Брэдли Барколя, Маркус Тюрам и Дезире Дуэ. Эти игроки, несомненно, были бы футболистами основного состава практически в любой другой сборной, причём на самых разных позициях, а не только в атаке. Не стоит судить об этой команде по второму тайму матча с Норвегией (4:1): исход встречи был уже предрешён, и игроки мысленно уже переключились на другое. На мой взгляд, составить им конкуренцию могут только Испания, Аргентина и Бразилия, но для этого у них должен быть удачный день», – приводит слова Далина L’Équipe.