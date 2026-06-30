Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далин рассказал, кто выиграет ЧМ после вылета сборной Германии с турнира

Далин рассказал, кто выиграет ЧМ после вылета сборной Германии с турнира
Комментарии

Экс-форвард сборной Швеции Мартин Далин заявил, что Франция имеет все шансы завоевать золото ЧМ-2026.

«Эта сборная Франции невероятно сильна и должна выиграть чемпионат мира. В её составе – два лучших игрока планеты, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, но и на скамейке запасных у них тоже есть футболисты высочайшего уровня. Если возникнет необходимость дать отдых одному из них или обоим сразу, на помощь могут прийти Брэдли Барколя, Маркус Тюрам и Дезире Дуэ. Эти игроки, несомненно, были бы футболистами основного состава практически в любой другой сборной, причём на самых разных позициях, а не только в атаке. Не стоит судить об этой команде по второму тайму матча с Норвегией (4:1): исход встречи был уже предрешён, и игроки мысленно уже переключились на другое. На мой взгляд, составить им конкуренцию могут только Испания, Аргентина и Бразилия, но для этого у них должен быть удачный день», – приводит слова Далина L’Équipe.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Чемпионат мира — 2026 выиграет сборная Франции
Чемпионат мира — 2026 выиграет сборная Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android