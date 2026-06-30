Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выключаю через 10 минут». Моуринью высказался о просмотре матчей ЧМ-2026

«Выключаю через 10 минут». Моуринью высказался о просмотре матчей ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о своих впечатлениях от группового этапа чемпионата мира 2026 года, признавшись, что далеко не все матчи турнира смог досмотреть до конца.

«Послушайте, я должен быть честным и признаться, что некоторые матчи я выключаю через 10 минут. Для меня чемпионат мира — это вершина вершин.

Я понимаю, что с социальной точки зрения это очень важно, это невероятно для каждой страны, это значит, что мир живет футболом, но одно дело социальный аспект, а другое — чистый спорт. 7:1 — это невозможно. 5:1 — и это чемпионат мира.

Так что, думаю, я начну по-настоящему смотреть ЧМ уже в плей-офф… Кроме того, я успевал вкусно поужинать [смеётся] и хорошо выспаться, и не сидел до трёх часов ночи», — сказал Моуринью в подкасте на YouTube-канале Beast Mode On.

Напомним, Моуринью возглавил «Реал» этим летом.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

Материалы по теме
Ключевая цель Моуринью и покупка «Барсы». Главные трансферы и слухи за 24 часа
Ключевая цель Моуринью и покупка «Барсы». Главные трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android