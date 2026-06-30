«Выключаю через 10 минут». Моуринью высказался о просмотре матчей ЧМ-2026

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о своих впечатлениях от группового этапа чемпионата мира 2026 года, признавшись, что далеко не все матчи турнира смог досмотреть до конца.

«Послушайте, я должен быть честным и признаться, что некоторые матчи я выключаю через 10 минут. Для меня чемпионат мира — это вершина вершин.

Я понимаю, что с социальной точки зрения это очень важно, это невероятно для каждой страны, это значит, что мир живет футболом, но одно дело социальный аспект, а другое — чистый спорт. 7:1 — это невозможно. 5:1 — и это чемпионат мира.

Так что, думаю, я начну по-настоящему смотреть ЧМ уже в плей-офф… Кроме того, я успевал вкусно поужинать [смеётся] и хорошо выспаться, и не сидел до трёх часов ночи», — сказал Моуринью в подкасте на YouTube-канале Beast Mode On.

Напомним, Моуринью возглавил «Реал» этим летом.

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