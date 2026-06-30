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Голкипер «Барселоны» тер Штеген близок к переходу в новый клуб — источник

Голкипер «Барселоны» тер Штеген близок к переходу в новый клуб — источник
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, нидерландский клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о полноценном трансфере 34-летнего немецкого голкипера и близок к договорённости. Ранее сообщалось, что стороны рассматривали вариант с арендой, однако теперь речь идёт именно о постоянном переходе.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. Вторую часть сезона-2025/26 он провёл в аренде в «Жироне», однако из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.

«Аякс» в грядущем сезоне выступит в Лиге конференций.

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