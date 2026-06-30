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Мареска выступил с заявлением по поводу перехода из «Челси» в «Манчестер Сити»

Мареска выступил с заявлением по поводу перехода из «Челси» в «Манчестер Сити»
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Энцо Мареска, накануне, назначенный главным тренером «Манчестер Сити», опубликовал заявление о своём уходе из «Челси» в январе 2026 года.

«В конце декабря 2025 года я принял сложное решение уйти из «Челси». Это решение было исключительно моим. Моя отставка из «Челси» открыла мне путь в «Манчестер Сити» – клуб, который я очень хорошо знал. Я в восторге от того, что теперь я в «Манчестер Сити». Признаю, что мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – и я приношу за это свои извинения. Это не было моим намерением и желанием. Все в «Челси» приняли меня хорошо. Вместе мы добились большого успеха и создали воспоминания, которые я всегда буду ценить. Я благодарен клубу, владельцам и болельщикам за то, что дали мне эту возможность», – сказал Мареска в соцсети.

Накануне, «Челси» также сделал заявление на фоне назначения Марески на пост главного тренера «Ман Сити».

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