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Жонатан Та ответил на вопрос о причинах провала Германии на ЧМ-2026

Жонатан Та ответил на вопрос о причинах провала Германии на ЧМ-2026
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Защитник сборной Германии Жонатан Та высказался после поражения от Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Немцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Та заявил, что не зацикливается на своём незабитом пенальти, подчеркнув, что причиной вылета команды стал не один отдельный эпизод.

«Я не думаю об этом пенальти. Это всего лишь один эпизод, один пенальти. Мы вылетели из турнира по многим причинам, поэтому я не думаю слишком много об этом пенальти», — сказал Та, слова которого приводит Mundo Deportivo.

30-летний защитник исполнял шестой удар в серии и пробил выше ворот. Сразу после этого защитник сборной Парагвая Хосе Каналес точно реализовал свою попытку, принеся своей команде победу со счётом 4:3 в серии пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

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